Ciclismo, Europei Trento 2021: le pagelle della cronometro maschile. Kung perfetto ma Ganna c’è

by Michele Muzzarelli

Stefan Kung - Foto Andrea Miola

Stefan Kung si è confermato campione europeo a cronometro, battendo in quel di Trento anche Filippo Ganna in maglia di campione mondiale. Una sfida ad altissima velocità tra i due, con un redivivo Remco Evenepoel a completare il podio e da tenere in forte considerazione per la prova in linea di domenica. In casa Italia bella prestazione di Edoardo Affini, sesto, mentre delude Tadej Pogacar che cercherà riscatto a sua volta nella prova in linea. Il tutto aspettando i Mondiali tra poche settimane, quando Ganna rimetterà in palio l’iride e si rinnoverà la sfida tra i cronomen più veloci del pianeta. Di seguito le nostre pagelle ai protagonisti.

CRONACA E ORDINE DI ARRIVO

IL COMMENTO

Le pagelle

Stefan Kung, voto 10 e lode

Il campione svizzero si conferma sul tetto d’Europa con una prestazione davvero sontuosa, specie nella seconda parte dove riesce a rimontare su Ganna. L’elvetico dimostra di non essere stato una meteora, ma è sempre più una realtà dopo il quarto posto alle Olimpiadi.

Filippo Ganna, voto 9

Il campione mondiale si arrende solo ad un grandissimo Kung, che lo aveva battuto per un soffio anche alle Olimpiadi su un percorso però inadatto a entrambi. L’obiettivo di fine stagione è comunque confermare la maglia iridata, un’impresa tutt’altro che scontata come dimostra la gara odierna. Il piemontese ad ogni modo si conferma nel gotha della specialità

Remco Evenepoel, voto 8

Il fenomeno belga sembra essere tornato ai livelli che gli competono, dopo il grave incidente del Giro di Lombardia e un lungo stop. Il futuro è tutto dalla sua parte e conferma di poter sfornare prestazioni di livello assoluto a cronometro. Un asso da giocarsi nei grandi giri nei prossimi anni.

Edoardo Affini, voto 7

L’azzurro si conferma ad alti livelli, tutti aspettano Ganna ma anche lui dimostra di essere sul pezzo con un sesto posto di assoluto rispetto. Dopo le belle prestazioni al Giro d’Italia, Affini sembra aver raggiunto la piena maturità e consapevolezza.

Tadej Pogacar, voto 5

Sicuramente il fuoriclasse sloveno non è un puro cronoman, ma in passato ha dimostrato di poter essere oltremodo competitivo. La condizione odierna non è ottimale e si vede, l’obiettivo è essere pronto per la cronometro dei Mondiali ma con questi avversari sarà durissima per lui.