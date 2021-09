Ciclismo, Europei Trento 2021: Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini guidano l’Italia

by Enrico Ricciulli

Filippo Ganna con la maglia azzurra

Tra l’8 ed il 12 settembre si terranno in Trentino i Campionati Europei di ciclismo su strada. Si parte immediatamente con le cronometro (8 e 9 settembre) per poi passare alle gare in linea. Domenica, poi, è previsto il gran finale con l’attesissima gara Uomini elite. Questa sarà caratterizzata da una parte in linea nonchè da otto giri del circuito cittadino di Trento. Tra gli oltre mille atleti al via, non si potrà non rivolgere un occhio di riguardo al due volte vincitore del Tour de France, Tadej Pogacar. Per quanto riguarda i giovani i fari sono accesi soprattutto su Remco Evenepoel e Peter Sagan. L’Italia si affida a due piemontesi. Si tratta di Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini. A dare il via all’evento, come da tradizione, saranno le cronometro Donne e Uomini Junior nella mattinata di mercoledì. Nel primo pomeriggio, invece, ci sarà la Team Relay, una gara a staffetta che vedrà la partecipazione di sei atleti per ogni Nazione. Nonostante sia di recente introduzione, sono stati tantissimi i campioni che hanno deciso di prendervi parte tra cui i sopracitati Pogacar e Ganna.