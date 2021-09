Ciclismo, Europei Trentino 2021 oggi in tv e streaming: orari Team Relay con Filippo Ganna

by Michele Muzzarelli

Filippo Ganna con la maglia azzurra

Mercoledì 8 settembre la prima giornata degli Europei 2021 di ciclismo su strada si chiude con la Team Relay, la cronometro a squadre mista che vedrà l’Italia grande protagonista. Partenza dalle 14:30 per una gara che vedrà ogni nazione schierare due terzetti, uno maschile e uno femminile, con somma dei tempi al termine dello stesso percorso di 22,4 chilometri. Grande attesa per la squadra azzurra, con Filippo Ganna che proverà l’assalto alla vittoria insieme ad Alessandro De Marchi, Matteo Sobrero, Vittoria Bussi, Elisa Longo Borghini ed Elena Cecchini.

ORARI, TV E STREAMING – La gara sarà trasmessa in diretta tv dalle 14:30 sia su RaiSport che su Eurosport, con la possibilità di seguire il tutto anche in streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Dazn, Sky Go e Discovery+. Sportface vi racconterà la prova in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e molto altro ancora.