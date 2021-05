Ciclismo, Coppa del Mondo BMX: Fantoni in finale, punti importanti per ranking olimpico

by Andrea Bellini

Europei Bmx Freestyle 2019 - Foto Federciclismo

Nella Coppa del Mondo di BMX in corso in Colombia, arrivano buone notizie per la Nazionale italiana. Giacomo Fantoni ha infatti raggiunto la finale nella terza e nella quarta prova in quel di Bogotà, guadagnando punti importanti per il ranking in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per quanto riguarda gli altri italiani, Martti Sciortino si è fermato agli ottavi sabato e ai quarti domenica, mentre Mattia Furlan, al contrario, sabato è uscito ai quarti e domenica agli ottavi. “Weekend di gara molto positivo. Due finali in Coppa del Mondo sono un risultato importante. Complimenti a Fantoni per la doppietta ed anche a Furlan e Sciortino che hanno comunque corso bene e dimostrato di poter competere con i migliori. Questo è importante in una disciplina dove ti giochi tutto in 30” soprattutto quando si corre per la Coppa del Mondo”, il commento del ct Tommaso Lupi.