Ciclismo, Cassani: “A Tokyo con la speranza di conquistare un paio di medaglie”

by Sofia Cioli

Il commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani

“Andiamo a Tokyo con la speranza di conquistare un paio di medaglie”. Queste le parole di Davide Cassani a meno di un mese dall’inizio di Tokyo 2020. “Avremo due ottime nazionali per la pista, sia in campo maschile che femminile. Sono stato l’altro giorno a Montichiari e il quartetto maschile si sta allenando benissimo: c’è l’ambizione di puntare ad una medaglia anche se sarà complicato. Abbiamo poi Filippo Ganna che è una pedina molto importante nella cronometro mentre nella prova in linea ci sono campioni davvero forti per cui sarà molto complicato puntare al successo, così come fra le donne con la Longo Borghini” ha continuato all’Agenzia Italpress il ct azzurro, oggi a Fiesole in occasione del ‘Trofeo Tommasino Bacciotti’.

“Sarà un’Olimpiade particolarissima, avremo la necessità di fare i tamponi tutti i giorni, non sappiamo ancora se potremmo allenarci quando arriveremo lì ma sembra di sì. Partiremo, se tutto andrà come deve andare, il 17 luglio dopo che quattro titolari dovrebbero partecipare al Giro di Sardegna” ha continuato.

Sul Tour de France: “Ieri è stata una giornata sfortunata perchè ci sono state due maxi cadute. Purtroppo Sonny Colbrelli non è riuscito a fare la volata mentre Vincenzo Nibali ha dato segnali di ripresa. L’ho visto bene e quindi c’è la possibilità di rivederlo ai Giochi. Vedremo nei prossimi giorni, perchè se Nibali è quello che conosciamo tutti, farà parte della Nazionale per Tokyo”.