Ciclismo, Campionati Italiani cronometro 2022: calendario, programma, orari, tv e streaming

by Michele Muzzarelli

Filippo Ganna - foto Ragagnin Fabio, CC BY-SA 4.0

Il calendario completo dei Campionati Italiani 2022 a cronometro di ciclismo su strada, con i titoli tricolore che saranno assegnati in Friuli a San Giovanni al Natisone il 21 e 22 giugno. Nell’arco delle due giornate saranno sette le gare in programma, con la novità della maglia tricolore anche per la miglior donna Under 23 nella classifica finale della prova Elite. Martedì 21 giugno ad aprire le danze saranno i più giovani, ossia gli Allievi e le Allieve, a cui seguiranno nel pomeriggio le prove juniores. Mercoledì 22 giugno invece pomeriggio estremamente denso con uomini Under 23, uomini Elite e donne Elite. Tra i corridori più attesi Filippo Ganna, che cercherà di riconquistare il titolo nazionale a scapito nel campione uscente Matteo Sobrero.

TV E STREAMING – Le cronometro riservate agli uomini e donne Elite avranno spazio in differita su RaiSport e in streaming su RaiPlay alle ore 22:40 di mercoledì 22 giugno. Le altre prove contro il tempo invece non saranno trasmesse in tv, con Sportface che comunque vi terrà aggiornati su tutti i risultati delle gare che assegnano i titoli tricolore.

CALENDARIO PROVE IN LINEA

Il calendario dei Campionati Italiani a cronometro

Martedì 21 giugno

Ore 9:00 – Allievi e Allieve

Ore 17:30 – Juniores maschile e femminile

Mercoledì 22 giugno

Ore 13:30 – uomini Under 23

Ore 14:30 – uomini Elite

Ore 15:45 – donne Elite/Under 23