Ciclismo, al via la Settimana Ciclistica Italiana con vista su Tokyo 2020

by Mario Boccardi

Diego Ulissi - Foto di Adolfobrigido CC BY-SA 3.0

Sta per prendere il via la prima edizione della Settimana Ciclistica Italiana, evento che andrà in scena dal 14 al 18 luglio per le strade della Sardegna. La gara, di livello UCI 2.1, vedrà partecipare alcuni atleti selezionati dagli organizzatori (Great Events e Natura Srl), con l’aiuto del GS Emilia. Di sicuro ci saranno gli azzurri che partiranno per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ossia Alberto Bettiol, Gianni Moscon, Giulio Ciccone, Damiano Caruso, secondo classificato all’ultimo Giro d’Italia, Filippo Ganna, già medaglia d’oro a Rio 2016, Elia Viviani, Michele Scartezzini e Simone Consonni. Nella lista degli iscritti, inoltre, compaiono altri due grandi nomi: Giovanni Visconti e Diego Ulissi, autore di grandi imprese