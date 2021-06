Campionati Italiani 2021, prova in linea donne Elite: ordine di arrivo e classifica finale, vince Longo Borghini

by Antonio Sepe

Elisa Longo Borghini è campionessa italiana a cronometro e vicecampionessa italiana su strada

Elisa Longo Borghini si conferma la più forte di tutte e si aggiudica la prova in linea donne Elite dei Campionati Italiani 2021. La gara, andata in scena in Puglia sulla “Costa dei Trulli”, ha visto la 29enne di Ornavasso bissare il successo dell’anno scorso. Maglia tricolore delle professioniste dunque per Longo Borghini, che si ripete dopo aver dominato la cronometro pochi giorni fa.

Gara molto entusiasmante e caratterizzata da un gruppo molto compatto che ha reagito in maniera egregia agli attacchi sporadici tentati. Dopo tre quarti del percorso in sordina, nel finale è emersa Longo Borghini, che ha provato la fuga insieme a Soraya Paladin. Inizialmente rallentata dal gruppo, capace di ricucire il distacco ad una manciata di secondi, la piemontese ha schiacciato sull’acceleratore ed ha tagliato il traguardo in solitaria. Dopo 143,3 km Elisa ha quindi potuto esultare per una vittoria meritata. Alle sue spalle Tatiana Guderzo delle Fiamme Azzurre e Ilaria Sanguinetti della Valcar.

ORDINE DI ARRIVO PROVA IN LINEA DONNE ELITE

Longo Borghini Guderzo Sanguinetti

