Coppa Canottieri Zeus, presentata oggi la 57^ edizione della manifestazione

by Redazione

Coppa Canottieri Service

Nella giornata odierna è stata presentata la cinquantasettesima Coppa dei Canottieri Zeus Energy, che si svolgerà al Circolo Canottieri Lazio dal 21 giugno al 21 luglio 2021. Al torneo prenderanno parte otto circoli storici per un totale di 36 squadre, che si contenderanno l’ambito trofeo “Babbo Valiani” assegnato al Circolo che totalizza il miglior risultato complessivo sommando i punti delle diverse categorie. Prima partecipazione alla Coppa Canottieri per Bruno Giordano.

La presentazione si è aperta in ricordo di Michele Santi, socio della Tevere Remo recentemente scomparso. Al tavolo dei relatori erano presenti il Presidente del Circolo Canottieri Lazio Raffaele Condemi, Gabriella Bascelli, ex canottiera azzurra plurimedagliata e consigliere agli eventi, Luciano Crea vice presidente allo Sport, Giorgio Maucci consigliere allo sport, Massimiliano Bisogno consigliere alle relazioni esterne e Salvatore Bartoli Consigliere agli affari legali.

Il Presidente del CC Lazio, Raffaele Condemi, ha commentato la presentazione dell’evento : «Siamo alla edizione numero 57 e rinnoviamo con grande orgoglio il nostro appuntamento con i circoli di Roma. Per il consiglio direttivo è grande soddisfazione poter partecipare ad un evento imperdibile per la nostra città. Quest’anno ci saranno anche altre discipline: nell’ultima edizione abbiamo aggiungo il padel mentre quest’anno entrerà il Teqball, in futuro vorremmo inserire anche altri sport come il tennis e dare magari così vita a una sorta di piccola Olimpiade del circolo. Dopo tanti mesi di difficoltà questo appuntamento arriva al momento giusto perché con l’Italia quasi tutta bianca possiamo finalmente rivederci, riabbracciarci e condividere nuovamente momenti di sport e di amicizia che sono gli elementi principali della Coppa Canottieri. Unico rammarico l’assenza dell’Aniene perché è un circolo prestigioso e questo è un dolore che speriamo di rimarginare già dalla prossima stagione».

Gabriella Bascelli si è detta entusiasta per lo svolgimento dell’evento: «Siamo contenti che per il secondo anno nonostante la pandemia siamo riusciti ad organizzare la Coppa Canottieri che ovviamente si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le misure imposte dal Governo. Sono davvero felice di annunciare che ci sarà il primo torneo di teqball che vedrà partecipare tutti i circoli più importanti. Sono orgogliosa di annunciare che verrà inoltre inaugurato il nuovo campo di calcetto, ma anche quello di teqball e di padel, quindi tutte le attività verranno svolte in impianti nuovi e di ottimo livello».