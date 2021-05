Canoa, Coppa del Mondo velocità: due barche italiane in finale

by Federico Parodi

Carlo Tacchini - Foto profilo FB ufficiale

Sul bacino ungherese Maty-er Regatta Course di Szeged, in Ungheria, si e’ svolta la prima giornata di gare dedicata alle prove di Coppa del Mondo di canoa velocita’. L’Italia porta due barche in finale e 11 equipaggi in semifinale. Nelle batterie di questa mattina Nicolae e Sergiu Craciun conquistano l’accesso diretto in finale nel C2 500 metri. I fratelli del GS Fiamme Oro, dopo la carta olimpica sfumata ieri sulla distanza olimpica dei 1000m, nella gara odierna sulla mezza distanza si impongono con il primo tempo in batteria fermando il cronometro sull’1:40.19 con una rimonta finale sull’equipaggio russo, secondo a 98 centesimi dagli azzurri. Si lottera’ per il podio nella finalissima di domani alle 12,55. Anche Alessandro Gnecchi stacca il pass per la finale del K1 500 metri maschile grazie alla vittoria in semifinale con il tempo di 1:42.80, lasciandosi alle spalle Ungheria e Polonia. Per l’atleta dei Carabinieri appuntamento domani alle 13,11 in cerca della prestazione da podio