Venezia, obiettivo Giovinco per puntare alla salvezza

by Mario Boccardi

Sebastian Giovinco

Il Venezia, tornato in serie A dopo oltre 20 anni di assenza, punta alla salvezza e farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. La squadra arancioneroverde, a tal proposito, è molto attiva sul mercato e ha comunicato di voler acquistare solo giocatori che saranno funzionali al progetto di mister Paolo Zanetti. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una grande sorpresa: Gianluca Di Marzio ha, infatti, annunciato che un’idea di mercato potrebbe essere Sebastian Giovinco, ex calciatore di Juventus e Parma. La trattativa, per il momento, è ancora nella sua fase iniziale, ma chissà che non possa arrivare una svolta positiva molto presto.

Nel frattempo, proseguono i lavori di ammodernamento per quanto riguarda lo stadio del capoluogo veneto, impianto che dovrebbe essere pronto già per il primo match casalingo. In caso contrario, il Venezia verrà ospitato temporaneamente allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il presidente Niederauer sta lavorando tantissimo per garantire alla squadra le migliori condizioni per disputare un’ottima stagione: in tal senso, è stato confermato il ritiro di San Vito di Cadore dal 12 al 25 luglio, primo grande appuntamento dell’annata lagunare.