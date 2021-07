Udinese, affondo per Kouamé: la Fiorentina chiede dodici milioni

by Giorgio Billone

Dacia Arena - Foto Matteo.favi CC BY SA 4.0

Christian Kouamé potrebbe diventare presto un giocatore dell’Udinese. Come riferisce il Messaggero Veneto, il giocatore è in uscita dalla Fiorentina e i friulani sembrano in pole per accaparrarsi le prestazioni sportive del forte attaccante ivoriano che non ha però espresso ancora tutte le sue potenzialità. I viola chiedono dodici milioni, il club bianconero potrebbe optare per la formula del prestito con l’obbligo di riscatto al verificarsi di facili circostanze.