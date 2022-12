Roma, dalla Spagna: “Mourinho vuole portare Depay in giallorosso”

Secondo quanto riportato dal sito catalano, Sport, la Roma di Josè Mourinho sarebbe interessata all’olandese Memphis Depay. Il calciatore è in scadenza di contratto con il Barcellona, che vorrebbe cedere incassando durante la sessione di mercato invernale. Dal canto suo però Depay preferirebbe aspettare giugno, per scegliere al meglio la sua futura destinazione. Tra le pretendenti infatti ci sono il Manchester United, l’Arsenal, il Chelsea, il Newcastle e appunto la Roma. Josè Mourinho sarebbe infatti fortemente attratto dall’olandese e avrebbe richiesto alla dirigenza un tentativo per portarlo nella capitale.