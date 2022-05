Milan, Tuttosport: “Milinkovic-Savic in caso di scudetto, Investcorp ci pensa”

Lazio, Sergej Milinkovic-Savic - FOTO ANTONIO FRAIOLI

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, anche il Milan oltre a Juventus, Psg e Manchester United, sarebbe sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio. Il serbo, che con tutta probabilità lascerà i biancocelesti in estate, sarebbe il regalo che Investcorp farebbe ai rossoneri in caso di vittoria dello scudetto. Per accaparrarselo servono comunque non meno di 70 milioni di euro.