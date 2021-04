Milan su Kokcu: Maldini e Massara incontrano il padre

Il Milan tiene d’occhio il centrocampista del Feyenoord Orkun Kokcu. Secondo quanto riporta Sky Sport, il padre del talento classe 2000 ha fatto visita a Casa Milan per incontrare Paolo Maldini e Frederic Massara. Il club olandese non starebbe vivendo un buon momento economico e avrebbe aperto alla cessione anche di alcuni big. Primi contatti preliminari quindi per un giocatore che ha attirato la attenzioni anche di Inter, Roma e Lazio. Per lui in stagione diciotto presenze e due gol.