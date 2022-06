Milan, occhi anche su Pablo Mari dell’Udinese per la difesa

by Deborah Sartori

Foto Antonio Fraioli

Il Milan tiene d’occhio Pablo Mari. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il nome dello spagnolo rimane sul taccuino del club rossonero. Il difensore dell’Udinese ha giocato sei mesi di grande spessore in Friuli, confermando la grande adattabilità in campo, proprio come Bremer, obiettivo del Milan in questa sessione di mercato.