Manchester United, si avvicina De Jong dal Barcellona: decisiva volontà del giocatore

by Michele Muzzarelli

Old Trafford, Manchester United - Foto André Zahn - CC-BY-SA-2.0

Il Barcellona ha raggiunto l’accordo con il Manchester United per la cessione di Frankie De Jong. Questa la notizia rilanciata in queste ore dal quotidiano catalano “Sport”, secondo cui i Red Devils offrirebbero 80 milioni che sono ben accetti dalle casse del club blaugrana. Da capire però la volontà di De Jong, con il centrocampista olandese che sembra deciso a voler rimanere a Barcellona nonostante lo United sia disposto anche a rilanciare sull’ingaggio da offrirgli. A spingere per l’acquisto dell’olandese è il connazionale Ten Hag, nuovo allenatore del club inglese. Lo United aspetterà ancora qualche giorno, ma una delle alternative più importanti sembra essere in Serie A e si tratterebbe del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic.