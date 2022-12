Lo Schalke 04 sarebbe sulle tracce di Robin Gosens, per un possibile trasferimento in uscita dall’Inter durante il mercato di gennaio. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che però sottolinea anche come i due club debbano anche trovare un punto di incontro: i tedeschi infatti propongono un prestito, mentre i nerazzurri punterebbero alla cessione a titolo definitivo per poter subito reinvestire gli introiti in un altro esterno. Quel che è certo è che Gosens in Germania potrebbe cercare un rilancio che negli ultimi mesi stenta ad arrivare dopo i fasti con la maglia dell’Atalanta.