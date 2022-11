Alessandro Bastoni è il primo obiettivo del Tottenham di Antonio Conte per il mercato di gennaio. Questa la notizia rilanciata in Inghilterra dal “The Sun”, secondo cui il difensore dell’Inter è il primo nome sulla lista degli Spurs che sono decisi a rinforzarsi proprio al centro della difesa. Del resto Conte è stato proprio colui che ha lanciato Bastoni ai massimi livelli all’Inter, non c’è da stupirsi quindi che il tecnico pugliese avrebbe piacere nel ritrovare a Londra il classe ’99.