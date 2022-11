Il calciomercato del Milan è inevitabilmente condizionato dalle voci soprattutto in uscita, relative ad alcuni casi spinosi. In particolare, si tratta del futuro di Rafael Leao, i cui discorsi sul rinnovo vedono l’ingombrante presenza della multa che il portoghese deve pagare allo Sporting Lisbona. Questo, unitamente alla classe del portoghese classe ’99, non possono che attirare le sirene dall’estero, da parte dei club con disponibilità economica pressoché illimitata. Tra questi, il Manchester United, che secondo quanto riporta Espn starebbe pensando di sostituire Cristiano Ronaldo, il cui contratto è stato da poco risolto, con il più giovane connazionale. Leao sarebbe quindi una richiesta precisa di Eirk ten Hag, che vorrebbe un nuovo rinforzo già a gennaio. L’alternativa all’attaccante del Milan sarebbe Cody Gakpo, altro talento offensivo impegnato al Mondiale in Qatar. Si tratta, tra l’altro, di un nome che è stato più volte accostato proprio al Milan in ottica calciomercato come una delle possibili alternative in caso Leao partisse realmente.