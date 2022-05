Calciomercato Lazio, il Maiorca vuole lo sconto per Muriqi

by Andrea Bellini

Vedat Muriqi, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Vedat Muriqi è stato un fattore molto importante per il Maiorca, contribuendo alla salvezza del club: cinque gol e due assist in quindici presenze per il kosovaro, da quando è approdato in Spagna, lo scorso gennaio. Il centravanti, quindi, si è ripreso dopo mesi negativi alla Lazio, che lo ha concesso in prestito alla formazione della Liga nella sessione invernale di calciomercato. Il Maiorca è intenzionato a riscattare il giocatore, ma reputa troppo alto il prezzo fissato a 12 milioni di euro; per questo, gli spagnoli chiederanno uno sconto al club di Lotito, o quantomeno il prolungamento di un altro anno del prestito.