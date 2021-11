Calciomercato Juventus, doppia idea per la sessione di gennaio

Paratici e Nedved - Foto Antonio Fraioli

Non è una stagione semplice la prima dell’Allegri bis da parte della Juventus. Dai -11 in campionato rispetto alle prime della classe fino alla sonora batosta subita (a qualificazione ormai ottenuta però) dal Chelsea campione d’Europa in carica. Nel mezzo alcune buone prestazioni, come contro la Lazio e la Fiorentina e tanta, tanta confusione a centrocampo, dove i vari Ramsey, Rabiot e Bentancur, non si sono dimostrati all’altezza della squadra allenata dal tecnico livornese.

Urgono dunque, dei rinforzi per la linea mediana, fin troppo abulica e poco qualitativa. L’occasione della campagna riparazioni di gennaio è propizia, dove, il DS Cherubini molto probabilmente si metterà all’opera per puntellare il reparto. Se è quasi certo che Ramsey andrà via (si parla di una rescissione di contratto), per quanto riguarda Rabiot e Bentancur ancora si sa poco. Il primo è corteggiato dal Newcastle, il secondo è avulso dalle dinamiche di mercato. Per la riparazione vigerà la seguente regola: per uno che esce, uno ne entra.

Nel caso in cui si riuscisse a piazzare due esuberi, gli acquisti saranno due. Il primo nome che è tornato prepotentemente alla carica è quello di Axel Witsel. Il giocatore belga, 33 anni a gennaio, è un obiettivo bianconero da almeno un lustro. In scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, il centrocampista potrebbe arrivare in bianconero per una cifra irrisoria. Il problema resta l’ingaggio, troppo elevato per un giocatore della sua età.

Per lo yin di giocatore esperto c’è sempre lo yang di una giovane promessa in rampa di lancio pronta a sbocciare. Si tratta di Boubacar Kamara, mediano francese dai piedi buoni, anch’egli in scadenza 2022 ma con l’Olympique Marsiglia. Il giocatore, 22 anni appena compiuti, è molto duttile, oltre che mediano può giocare anche difensore centrale e sarebbe il profilo perfetto per il nuovo corso juventino basato sui giovani, ma con una già discreta esperienza internazionale. Il francese però è anche corteggiato dal Milan e si prospetta un derby di mercato italiano per accaparrarselo. Le prossime settimane saranno decisive per seguire ulteriori sviluppi sulle vicende.