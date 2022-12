Barcellona, il Tottenham vuole Kessie: pronta un’offerta da 15 milioni

Franck Kessie potrebbe già salutare il Barcellona. Il centrocampista non è riuscito a trovare lo spazio che sperava, anche se Xavi continua a considerarlo un giocatore importante. Il club catalano ha bisogno di soldi ed è pronto a monetizzare sul cartellino di un calciatore arrivato a parametro zero. Secondo quanto riportato da ‘Sport‘, il Tottenham di Antonio Conte sarebbe pronto a offrire una cifra intorno ai 15 milioni di euro per portare l’ex Milan a Londra.