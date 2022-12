Wanda dimentica Icardi: “Sono single e mi diverto. Cerco uno stallone”

Wanda Nara torna a far parlare di sé e torna a parlare della propria situazione sentimentale dopo la fine del rapporto con Mauro Icardi. Su Instagram, tramite una storia, ha risposto così alla domanda di un follower: “Da ottobre 2022 sono sola e mi diverto.” Poi, a domanda sulle caratteristiche del suo uomo ideale, ha spiegato: “Deve essere intelligente, appassionato per quello che fa, deve essere uno stallone, una persona matura e sicura, che si prenda cura di me, che mi rispetti e che mi faccia sorprese”.