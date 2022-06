Villa San Michele, pugno all’arbitro: dirigente squalificato per 4 anni

by Deborah Sartori

Un brutto episodio costa quattro anni di squalifica al dirigente del Villa San Michele . Nel corso della sfida dei playoff del campionato molisano contro Carovilli dello scorso 4 giugno, dopo una decisione dell’arbitro, il dirigente è entrato in campo con tanto di bandierina, rivolgendo una frase minacciosa al direttore di gara. Quest’ultimo ha dunque notificato l’espulsione al dirigente, che in risposta gli sferrato un pugno al volto, colpendolo sul labbro inferiore. Prognosi di 5 giorni refertata al Pronto soccorso dell’ospedale di Isernia per il fischietto. Il Giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Figc Molise ha squalificato per 4 anni il dirigente del Villa San Michele. Inoltre, la partita, sospesa definitivamente, va a tavolino con il punteggio di 3-0 al Carovilli.