Vicenza-Pro Sesto, oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Pro Sesto, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Dopo la cocente e nervosa sconfitta contro il Legnano per il Vicenza c’è fretta di ripartire con il treno playoff che non aspetta i biancorossi. Difronte una Pro Sesto che contro l’Albinoleffe ha invertito la rotta, ritornando al successo e che ora vuole continuare per scrivere un momento positivo di cammino in questo girone estremamente equilibrato. Si parte all 20.45 con il match che sarà in diretta su Sky Sport 253 e NOW