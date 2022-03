Tabellino UYSS New York-Pontedera 0-2, marcatori e gol Torneo di Viareggio 2022

by Marzia Bosco

Il tabellino di UYSS New York-Pontedera 0-2, match valido per la seconda giornata dei tre gironi del gruppo A del Torneo di Viareggio 2022: ecco i marcatori e i gol della sfida pirotecnica terminata con un pareggio e otto gol che possono sicuramente fare felici i liguri, ormai con un piede e mezzo agli ottavi, meno invece gli emiliani che non hanno ancora vinto oltre a non aver perso. Di seguito allora ecco il tabellino della sfida.

U.Y.S.S. NEW YORK: Cervoni, Salinas, Pera, Sichiani (26’ st. Russo), Gioffre (31’ st. Romano), Charry (26’ st. Mason), Di Fava (26’ st. Lo Monaco), Russo, Jarvis, Mazza, Algieri (45’ pt. Perna). A disp.: Intranuovo, Lo Monaco, Mason, McClellan, Romano, Shiano, Villico, Zarra, Caruso. All.: Diliberti.

PONTEDERA: Frangioni, Passa, Zoppi (45′ st. Secchi), Pasquali (31’ st. Cardellino), Novi, Carlisi (20’ st. Casadidio, 45′ st. La Torre), Bartolini, Guerrucci (20’ st. Ciofi), Friuli, Montefrancesco (45′ st. Donnarumma), Pennacchi (20’ st. Del Carlo). A disp.: Tonelli, Soldato, Faye, Lamberti, Provinzano, Chiodi, Di Bella, Brunetti. All.: Muraglia.

Arbitro: Calise di Piombino.

Reti: 21′ st. Casadidio (P), 33′ Casadidio rig. (P).

Note: ammonito Zoppi (P).