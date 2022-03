Tabellino Inter-Pontedera 8-0: marcatori e gol Torneo di Viareggio 2022

by Mattia Zucchiatti 23

Il tabellino di Inter-Pontedera 8-0, match degli ottavi di finale del Torneo di Viareggio. Al 20′ Stabile porta in vantaggio i nerazzurri. Prima della mezz’ora la squadra di Zanchetta chiude definitivamente i conti con Owusu (25′), Perin (26′) e Peretta (32′). Non cambia la musica nella ripresa e i nerazzurri dilagano. Al 51′ Esposito firma il quinto gol, poi al 57′ è il turno di Ronco con un colpo di testa. Nel finale c’è spazio per la doppietta (75′ e 80′) di Curatolo.

INTER: Calligaris, Perin (7’ st. Ronco), Peretti, Quieto (1’ st. Clerici), Sarr (1’ st. Curatolo), Marocco, Uberti (1’ st. Straccio), Biral (7’ st. Motti), Pelamatti (7’ st. Maiullaro), Owusu (1’ st. Esposito), Stabile. A disp.: Basti, Raimondi, Kamate, Stante, Straccio. All.: Zanchetta.

PONTEDERA: Frangioni, Lamberti (1’ st. Novi), Brunetti (1’ st. Passa), Faye S. (23’ st. Pasquali), Provinzano (1’ st. Montefrancesco), Chiodi (1’ st. Bartolini), Ciofi (19’ st. Pennacchi), Casadidio, Del Carlo, Di Bella, Zoppi. A disp.: Tonelli, Faye B., Carlisi, La Torre, Guerrucci, Friuli, Sechi, Soldato, Cardellino, Donnarumma. All.: Muraglia.

Arbitro: Artini di Firenze.

Reti: 20′ pt. Stabile (I), 23′ Owusu (I), 25′ Perin (I), 32′ Peretti (I); 5′ st. Esposito (I), 12′ Ronco (I), 30′ Curatolo (I), 35′ Curatolo (I).