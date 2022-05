Verso Roma-Feyenoord, tutte le finali europee delle squadre italiane

by Giorgio Billone

Juventus FC (Finale Champions League 1995-96) - Archivio Storico Juventus/LaPresse

Manca ormai un giorno all’attesissima Roma-Feyenoord, la finale di Conference League in cui un’Italia torna a giocarsi la vittoria di un titolo Uefa. In questo caso si tratta della competizione nuova di zecca, due anni fa l’Inter era arrivata fino in fondo in Europa League perdendo, stesso destino per la Juventus in due finali di Champions nel 2015 e 2017. A quel punto, si torna indietro fino al 2010, anno in cui l’Inter vinse la Champions contro il Bayern a Madrid. E’ quello l’ultimo trionfo di una squadra italiana in Europa, e all’epoca i nerazzurri erano allenati proprio da Mourinho, che è pronto a chiudere il cerchio. Andiamo allora a ripercorrere la cronistoria di tutte le finali europee con almeno un’italiana in campo.

CHAMPIONS LEAGUE/COPPA DEI CAMPIONI

2017 Juventus-Real Madrid 1-4

2015 Juventus-Barcellona 1-3

2010 Inter-Bayern Monaco 2-0

2007 Milan-Liverpool 2-1

2005 Milan-Liverpool 5-6 dcr

2003 Juventus-Milan 2-3 dcr

1998 Juventus-Real Madrid 0-1

1997 Juventus-Borussia Dortmund 1-3

1996 Juventus-Ajax 5-3 dcr

1995 Milan-Ajax 0-1

1994 Milan-Barcellona 4-0

1993 Milan-Marsiglia 0-1

1992 Sampdoria-Barcellona 0-1 dts

1990 Milan-Benfica 1-0

1989 Milan-Steaua Bucarest 4-0

1985 Juventus-Liverpool 1-0

1984 Roma-Liverpool 3-5 dcr

1983 Juventus-Amburgo 0-1

1973 Juventus-Ajax 0-1

1972 Inter-Ajax 0-2

1969 Milan-Ajax 4-1

1967 Inter-Celtic 1-2

1965 Inter-Benfica 1-0

1964 Inter-Real Madrid 3-1

1963 Milan-Benfica 2-1

1958 Milan-Real Madrid 2-3 dts

1957 Fiorentina-Real Madrid 0-2.

EUROPA LEAGUE/COPPA UEFA

2020 Inter-Siviglia 2-3

1999 Parma-Marsiglia 3-0

1998 Inter-Lazio 3-0

1997 Inter-Schalke 04 2-4 dcr

1995 Juventus-Parma 1-2

1994 Inter-Salisburgo 2-0

1992 Juventus-Borussia Dortmund 6-1

1992 Torino-Ajax 2-2

1991 Inter-Roma 2-1

1990 Juventus-Fiorentina 3-1

1989 Napoli-Stoccarda 5-4

1977 Juventus-Athletic Bilbao 2-2

COPPA DELLE COPPE

1999 Lazio-Maiorca 2-1

1994 Parma-Arsenal 0-1

1993 Parma-Royal Antwerp 3-1

1990 Sampdoria-Anderlecht 2-0 dts

1089 Sampdoria-Barcellona 0-2

1984 Juventus-Porto 2-1

1974 Milan-Magdeburgo 0-2

1973 Milan-Leeds 1-0

1968 Milan-Amburgo 2-0

1962 Fiorentina-Atletico Madrid 0-3

1961 Fiorentina-Rangers 4-1

SUPERCOPPA EUROPEA

2011 Inter-Atletico Madrid 0-2

2008 Milan-Siviglia 3-1

2004 Milan-Porto 1-0

2000 Lazio-Manchester United 1-0

1997 Juventus-Psg 9-2

1995 Milan-Arsenal 2-0

1994 Milan-Parma 1-2

1991 Milan-Sampdoria 3-1

1990 Milan-Barcellona 2-1

1985 Juventus-Liverpool 2-0

1974 Milan-Ajax 1-6

COPPA DELLE FIERE

1971 Juventus-Leeds 3-3

1965 Juventus-Ferencvaros 0-1

1961 Roma-Birmingham 4-2

MITROPA CUP

1991 Torino-Pisa 2-1 dts

1972 Fiorentina-Celik Zenica 0-1

1966 Fiorentina-Jednota Trencin 1-0

1965 Fiorentina-Vasas 0-1

1962 Bologna-Vasas 3-6

1961 Bologna-Slovan Nitra 5-2

1937 Lazio-Ferencvaros 6-9

1934 Bologna-Admira Wien 7-4

1933 Inter-Austria W.A.C. 3-4

1932 Bologna-Slavia Praga 3-0