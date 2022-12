Van Persie racconta: “Ero vicinissimo alla Juventus, ma l’Arsenal fermò tutto”

Robin Van Persie è tornato a raccontare i retroscena di mercato che in passato lo avevano visto vicinissimo ad approdare in Italia. L’ex attaccante olandese, ospite dell’Effe Relativeren Podcast, ha infatti spiegato per la prima volta in prima persona di essere stato davvero a un passo dal trasferimento alla Juventus. “Volevo vincere la Premier League, il presidente dell’Arsenal mi faceva vedere che il bilancio del club era molto positivo ma a me non importava. Volevo vincere e avevo trovato un accordo con la Juventus -racconta RVP – Poi però l’Arsenal fece saltare tutto, così andai al Manchester United sempre per lo stesso motivo.”