United, Ferdinand: “Beckham e soci proveranno ad acquistare il club”

Dubbi e novità sul futuro acquisto del Manchester United: come dichiarato da Rio Ferdinand a Vibe with FIVE, David Beckham potrebbe tentare l’acquisizione del club inglese. “Proverà ad acquistare il Manchester United con una cordata di imprenditori”, le parole di Ferdinand. “Ovviamente non saranno soldi suoi ma sarà con un consorzio di persone che hanno un portafoglio ‘profondo'”. L’acquisto in tal caso si aggirerebbe intorno ai 6 e le 8 miliardi di sterline.