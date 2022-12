Ufficiale Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: “Entusiasta per questa nuova esperienza”

Ufficiale l’arrivo di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, a comunicarlo il club saudita tramite un tweet ufficiale. Di seguito la foto ufficiale del portoghese con la maglia gialloblù. “Sono entusiasta per la nuova esperienza in un campionato diverso e in un paese diverso, la visione che ha Al Nassr è molto stimolante. Sono molto entusiasta di unirmi ai miei compagni di squadra, per aiutare la squadra a ottenere più successo”, ha dichiarato l’attaccante che ha firmato un contratto fino al 2025.

“Questo è un ingaggio storico che non solo aiuterà il nostro club a raggiungere un successo ancora maggiore – si legge nel comunicato ufficiale – ma ispirerà il nostro campionato, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze, a essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto nella tua nuova casa Cristiano”.