Totocalcio, la schedina dell’8-10 novembre 2022

L’agenzia delle dogane e dei monopoli di stato ha comunicato la nuova schedina del concorso numero 33 dell’anno del nuovo Totocalcio. Turno infrasettimanale in tanti campionati europei, tra questi la Serie A, e così c’è spazio per una tre giorni ricca di partite da poter giocare e che fanno gola agli scommettitori in programma dall’8 al 10 novembre. Le possibilità di vincita, è bene ricordarlo, mutano in base alla Formula scelta, visto che si può infatti andare per il tre, cinque, sette, nove, undici e lo storico tredici che mette in palio cifre altissime. Di seguito ecco la schedina numero 32 del 2022, il concorso dall’8 al 10 novembre 2022 del Totocalcio.

I RISULTATI DEL 5-6 NOVEMBRE

IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA

IL REGOLAMENTO DEL NUOVO TOTOCALCIO: ECCO COME FUNZIONA

PANNELLO A (EVENTI OBBLIGATORI)

1 Almería – Getafe

2 Stoccarda – Hertha B.

3 Spezia – Udinese

4 Lipsia – Friburgo

5 Eintracht Fr. – Hoffenheim

6 Elche – Girona

7 Fiorentina – Salernitana

8 Sassuolo – Roma

PANNELLO B (EVENTI OPZIONALI)

9 Hellas Verona – Juventus

10 Inter – Bologna

11 Rayo Vallecano – Celta Vigo

12 Lazio – Monza

13 Torino – Sampdoria

14 Lecce – Atalanta

15 Colonia – Bayer Leverkusen

16 Valencia – Betis

17 Espanyol – Villarreal

18 Siviglia – Real Sociedad

19 VfL Bochum 1848 – Borussia M’gladbach

20 Wolfsburg – Borussia Dortmund