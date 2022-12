Tabellino Sassuolo-Psv 1-2, gol e marcatori amichevole invernale 2022

Il tabellino di Sassuolo-Psv 1-2 con i gol e i marcatori dell’amichevole invernale del 17 dicembre 2022. Ko in rimonta per i neroverdi, avanti con Frattesi ma ribaltati dalle reti di El Ghazi e Bakayoko. Poco male per la squadra di Dionisi, protagonista di un’ottima prova per almeno metà gara. Di seguito allora ecco il tabellino della partita del Marbella Football Center.

LA CRONACA DEL MATCH

SASSUOLO-PSV 1-2

MARCATORI: 58’ Frattesi (S), 63’ El Ghazi (P), 75’ Bakayoko (P)

SASSUOLO: Consigli , Toljan,Tressoldi, Ferrari, Marchizza, Frattesi, Henrique, Traorè, Berardi, Pinamonti, Ceide

SASSUOLO 61’: Pegolo, Toljan (91’ Cannavaro), Romagna, Ayhan, Rogerio, Thorstvedt, Obiang, Henrique (91’ Antiste), Defrel (115’ D’Andrea), Alvarez, Lauriente

A disp: Zacchi, Abubakar

Allenatore: Alessio Dionisi

PSV: Benitez, Teze, Obispo, Sangare, Madueke, Van Den Heuvel, Sabibari, Mwene, Max, Vertessen, Oppegard.

PSV 61’: Waterman, Hoever, Ramalho, Gutierrez, Ferreira, El Ghazi, Branthwaite, Veerman, Bakayoko, Ledezma, Nassoh (50’ Van Duiven)

A disp: Drommel

Allenatore: Ruud Van Nistelrooy