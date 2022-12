Tabellino PSV-Milan 3-0, amichevole 2022

Termina 3-0 il match tra PSV Eindhoven e Milan, sfida amichevole in preparazione della ripresa stagionale di gennaio. La partita, disputata al Philips Stadium, è stata decisa dalla rete di Til e dalla doppietta di Madueke. Test complicato per il Milan dunque, che permetterà però a Pioli di ragionare sul dove intervenire per entrare in forma campionato. Ecco il tabellino della sfida:

PSV: Benítez, Teze (71’ Hoever), Obispo, Ramalho (86′ Oppegard), Max (67’ Mwene), Sangaré (78′ Ledezma), Veerman (71’ Gutierrez), Til (67’ Simons), El Ghazi (71’ Saibari), Vertessen (58’ De Jong), Madueke (78′ Fofana).

MILAN: Mirante (75’ Tatarusanu), Calabria (72’ Thiaw), Kalulu (68’ Kjaer), Tomori (Gabbia 71’), Dest (68’ Ballo Tourè, 91′ Bozzolan), Bennacer (68’ Bakayoko), Tonali (74’ Vranckx), Saelemaekers (74’ Pobega), De Ketelaere (71’ Brahim Diaz), Adli (68’ Leao), Rebić 6 (46’ Lazetic).

RETI: 8′ Til, 21′ 56′ Madueke

AMMONIZIONI: /

ESPULSIONI: /