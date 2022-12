Superlega, Ceo A22 Sports Management: “La Uefa non corre rischi, club liberi di decidere”

“La Uefa vive in una situazione molto confortevole, senza rischi aziendali. Dobbiamo trovare delle soluzioni, dobbiamo essere in grado di lavorare liberamente”. Queste le parole di Bernd Reichart, Ceo di A22 Sports Management (società che porta avanti il progetto Superlega), intervenuto durante un convegno. “La Uefa dice di possedere il calcio, rifiuta qualsiasi input dall’esterno. I club devono essere in grado di gestire il proprio destino come nei campionati nazionali. Nessuno mi ha spiegato perché questo non dovrebbe accadere a livello europeo” conclude Reichart.