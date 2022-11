Dalla Spagna: “Sara Carbonero operata d’urgenza”. Le era stato diagnosticato un cancro alle ovaie

“Sara Carbonero è stata operata d’urgenza“. A riportarlo è la rivista ‘Lecturas‘, che spiega come la giornalista sia stata ricoverata dopo una visita medica presso la Clínica Universitaria de Navarra. La notizia non è stata confermata né smentita da parte delle persone a lei vicine. Purtroppo la donna sta vivendo un periodo complicato, da quando tre anni fa le è stato diagnosticato un cancro alle ovaie. Attualmente vicino a lei vi sarebbe la madre, mentre i due figli starebbero insieme alla sorella Irene. L’ex marito, Iker Casillas, si trova invece in Qatar per i Mondiali.