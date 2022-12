Sostenibilità del calcio, l’Uefa pubblica il “Respect Report 2021/2022”

Quest’oggi la Uefa ha pubblicato il “Respect Report 2021/2022”, il cui obiettivo è dare una panoramica annuale completa su come l’organo di governo del calcio europeo si stia impegnando per un futuro più sostenibile dell’ecosistema calcistico. Un report che fa direttamente riferimento all’impatto di Strength Through Unity, la strategia di sostenibilità lanciata lo scorso dicembre.

“A livello organizzativo – spiega il report – abbiamo lanciato la nostra strategia di sostenibilità, con un piano d’azione dedicato e impegni in materia di diritti umani e ambiente. Per quanto riguarda la competizione, abbiamo introdotto i requisiti di sostenibilità nel nostro processo di offerta degli host per le finali e i tornei e i nostri criteri per i club e abbiamo implementato politiche di sostenibilità in tutti gli eventi. Abbiamo avviato il cambiamento in tutta Europa rendendo obbligatorio per le nostre 55 associazioni associate la nomina di responsabili della sostenibilità e lanciato un nuovo programma Respect per contrastare gli abusi online”.

“A livello internazionale – prosegue il report – l’Uefa aderisce alle iniziative delle Nazioni Unite “Football for the Goals” come membro fondatore. Per raggiungere questi risultati, l’Uefa ha costruito e sostenuto un’ampia comunità di parti interessate, collaborando con le federazioni, le leghe, i club e i partner membri per guidare il cambiamento e garantire un’eredità positiva per il futuro del nostro sport”. In totale, la Uefa ha investito oltre 10 milioni di euro in attività di responsabilità sociale nel calcio durante la stagione 2021/22 e ha sostenuto 153 progetti nel calcio europeo”.