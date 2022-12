“Se Bertinato è il terzo portiere del Venezia, chissà cosa saprà fare il primo. È stato bravissimo, bisogna fargli gli applausi. Anche questo testimonia che abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo avuto due giorni per lavorare e ho visto diverse cose che mi sono piaciute. Non è importante il risultato, ma l’atteggiamento e l’idea. Accettiamo con tranquillità questo risultato, anche se ci avrebbe fatto piacere non uscire sconfitti e non meritavamo di uscire battuti. Sto lavorando sulla disponibilità di questi ragazzi, c’è qualità”. Così Aurelio Andreazzoli, ai microfoni di Sky Sport, commenta Venezia-Ternana, sfida che ha aperto la quindicesima giornata di Serie B e che ha visto la formazione umbra uscire sconfitta dalla trasferta in laguna.

L’ex allenatore di Roma ed Empoli comincia quindi con una sconfitta la sua nuova avventura, dopo essere subentrato a Cristiano Lucarelli. Riguardo le sue prime sensazioni, Andreazzoli ha dichiarato: “Quando ho parlato con la Ternana ho subito pensato che fosse il posto giusto. Ho trovato disponibilità da parte del presidente, non fai in tempo a chiedere una cosa che già te la realizzano. I programmi sono rivolti al futuro, ci sono tutte le componenti per fare un ragionamento di questo tipo. Penso di essere nel posto giusto, in un posto che mi piace”.