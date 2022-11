Ternana, esonerato Cristiano Lucarelli: fatale la sconfitta col Pisa

Esonero a sorpresa in Serie B. Dopo un periodo abbastanza negativo, che ha fatto seguito invece a una bella striscia iniziale di vittorie con tanto di primo posto provvisorio, la Ternana ha deciso di esonerare l’allenatore Cristiano Lucarelli. Così si legge in un comunicato del club di Bandecchi, che rende noto “di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, signor Cristiano Lucarelli. La società ringrazia l’allenatore livornese per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune umane e professionali”. Fatale la sconfitta odierna contro il Pisa.