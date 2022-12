Spal-Palermo, Corini: “Pareggio giusto, siamo in crescita costante”

“Il pareggio è giusto per come è andata la partita, sia noi che la Spal abbiamo provato a superarci fino all’ultimo secondo regalando spettacolo nonostante un campo bagnato”. Così Eugenio Corini commenta il pareggio del suo Palermo in trasferta sul campo della Spal: al vantaggio iniziale di Meccariello ha risposto Brunori. “Negli ultimi due mesi leggiamo meglio le fasi di gioco, appoggiando bene il nostro bomber – ha proseguito il tecnico dei rosanero –. Siamo alla ricerca di qualche gol da altri suoi compagni ma c’è una crescita costante. Questo risultato ci dà continuità in vista di due gare contro due grandi squadre come Cagliari al Barbera e Brescia fuori casa. Mi è piaciuta la determinazione della squadra e come ha reagito alla difficoltà dello svantaggio. Torno da Ferrara con aspetti positivi. Stiamo crescendo collettivamente e sviluppando tattica individuale tra smarcamenti e capacità di puntare la porta. Ora pensiamo a chiudere al meglio il girone d’andata”.