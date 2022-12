Spal-Palermo 1-1, De Rossi: “Miglior prestazione da quando sono arrivato”

“Abbiamo fatto una buona partita, forse la migliore da quando sono arrivato. Ci portiamo a casa un punto ma è meglio dello zero di qualche settimana fa. Dobbiamo essere fiduciosi”. Queste le parole del tecnico della Spal, Daniele De Rossi, dopo l’1-1 in casa contro il Palermo. “Solitamente ci abbassavamo dopo aver segnato, qui invece siamo stati leggeri sul fallo laterale. Il pareggio è corretto per quello che è stato lo sviluppo della partita. Due squadre che hanno provato a superarsi fino alla fine su un campo che ha ben retto nonostante la pioggia. Quindi credo che il pareggio sia giusto” conclude De Rossi.