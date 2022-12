Spal, De Rossi: “I ragazzi sono da applaudire nonostante la sconfitta, sono stati bravi”

L’allenatore della Spal, Daniele De Rossi, al termine del match della diciannovesima giornata di Serie B 2022/2023 perso 1-0 contro il Pisa, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona partita, giocando alla parti contro una delle migliori formazioni del torneo. Purtroppo nel primo tempo ci è mancata la zampata vincente e non siamo stati fortunati. Sono un minimo preoccupato, abbiamo perso molto punti e non lo meritavamo. Dobbiamo proseguire lavorando sodo, i ragazzi sono stati bravi e sono da applaudire nonostante la sconfitta. La squadra era stata costruita per un allenatore con idee diverse rispetto alle mie. Con il mercato ci sarà qualche cambiamento, ma non stravolgeremo l’organico”.