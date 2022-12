SPAL, De Rossi: “Buonissima prestazione, anche se il Parma non meritava di perdere”

Il tecnico della SPAL, Daniele De Rossi, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Parma, con il risultato di 0-1. Queste le parole dell’allenatore ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo giocato un’ottima partita, seppur il Parma non meritava di perdere. Non abbiamo nulla da invidiare alle altre squadre, qualche vittoria sofferta ci vuole. Vincere senza meritarlo del tutto ci rimette a posto con la coscienza, contando tutte le volte in cui ho detto ai miei ragazzi avremmo vinto pur senza giocare benissimo”.

Poi aggiunge: “Abbiamo portato a casa meno punti rispetto a quelli che meritavamo, sappiamo però quanto sia difficile il campionato di B. E’ fondamentale portare a casa punti, lo continuo a ripetere ai ragazzi che però sono meravigliosi”.