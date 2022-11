Serie B, un ottimo Pisa trova i tre punti: tris alla Ternana in casa

Il Pisa sconfigge per 3-1 la Ternana nel secondo anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. I padroni di casa giocano un primo tempo di grande spessore tecnico e chiudono la pratica con tre reti. Nel finale di frazione arriva il gol della bandiera degli ospiti, che nella ripresa non riescono a dare seguito ad una difficile rimonta. I toscani migliorano notevolmente la loro posizione in classifica mentre gli umbri di Lucarelli non riescono ad agganciare la Reggina al secondo posto in classifica con venticinque punti. Di seguito il recap della partita.

IL MATCH – Nel primo tempo ci sono solamente i padroni di casa in campo. Al 19′ a sbloccare il risultato è Tramoni, ben servito da Morutan. Al 32′ c’è il raddoppio da parte di Beruatto, che dal limite dell’area lascia partire un mancino perfetto al termine di uno splendido schema da corner. A cinque minuti dal termine della frazione c’è spazio anche per il tris di Barba, ultimo a toccare sul calcio di punizione dalla sinistra battuto dal solito Morutan. Allo scadere gli umbri approfittano di un’uscita a vuoto di Livieri e trovano la via della rete con Partipilo. Nella ripresa la squadra di Lucarelli prova in tutti i modi ad accorciare le distanze soprattutto nel finale. I padroni di casa, però, riescono a mantenere invariato il passivo.