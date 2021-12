Serie B 2021/2022, Ternana-Benevento: i campani volano con una doppietta di Lapadula

by Andrea Bellini

Gianluca Lapadula, Benevento - Foto Antonio Fraioli

Gianluca Lapadula assoluto protagonista in Ternana-Benevento, sfida valida come secondo anticipo della 17esima giornata della Serie B 2021/2022. L’attaccante ha infatti segnato la doppietta che ha regalato altri tre punti alla formazione di Caserta: 0-2 il risultato finale, con i campani che salgono a 31 punti. I padroni di casa rimangono, invece, a quota 22 punti, mancando l’aggancio alla zona playoff.

CRONACA – Dopo un’iniziale fase di studio, gli ospiti provano subito ad imporre il proprio gioco. Il primo brivido arriva all’11’, con Lapadula che manca per pochi centimetri la deviazione sul cross perfetto di Elia. E al 23′, è proprio l’attaccante ex Milan e Lecce ad andare a segno, finalizzando un ottimo contropiede condotto da Improta e Acampora. Donnarumma manca di pochissimo l’immediato pareggio, poi sul finale di tempo arriva il raddoppio del Benevento: Lapadula viene atterrato in area da Capuano, e poi trasforma il rigore che lui stesso si è procurato.

Il secondo tempo vede i campani abbassare di molto il proprio baricentro, nonostante la grandissima occasione sprecata da Insigne, che al 54′, da due passi, centra i piedi di Iannarilli e manca il bersaglio grosso. In generale, la ripresa vede la Ternana rendersi più pericolosa, ma Paleari è un muro. I padroni di casa trovano la via della rete al 69′ con Falletti, ma Donnarumma, che in precedenza era andato al tiro, era in fuorigioco di due metri. Succede poco nei minuti finali, con il risultato che non cambia più.