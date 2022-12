Serie B, Reggina, Inzaghi: “Abbiamo sofferto relativamente. Il Como è una squadra forte”

Il tecnico della Reggina, Filippo Inzaghi, ha parlato dopo la vittoria in casa del Como nell’ultima giornata di Serie B. Ecco le sue parole: “E’ stata una partita molto difficile per noi, il campo era stretta ed il Como aveva due grandi attaccanti come Cerri e Cutrone. Nel primo tempo dovevamo segnare e dopo nel secondo tempo abbiamo rischiato e questo non deve accadere, è il nostro tallone d’Achille. Nel finale i cambi hanno fatto la differenza, dopo la sconfitta contro il Frosinone ero molto sereno e sono contento della risposta dei miei calciatori. Mi fa piacere che a Como è venuto anche mio fratello Simone, ha visto una Reggina che ha saputo vincere una partita sporca. Fabbian lo faremo crescere bene. Il Como è una squadra forte, noi abbiamo sofferto relativamente. Le occasioni che hanno creato le hanno create per errori nostri. Cionek ha fatto una gran partita pur avendo giocando poco, bene anche chi è entrato come Camporese. Alla fine ho deciso di difendere anche a 5 perché i punti oggi erano molto pesanti ed importanti. Credo fortemente in questo gruppo e nei doppi ruoli, dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto in questi 3 mesi, con tanti calciatori nuovi ed uno staff tecnico tutto nuovo”.