Serie B, la Questura di Vicenza promette: “Individueremo il tifoso del Lecce che ha lanciato il petardo”

by Antonio Sepe

Stadio Romeo Menti Vicenza - Foto Maori19 CC BY-SA 3.0

Attimi di apprensione allo stadio Romeo Menti di Vicenza, quando il portiere della squadra di casa Nikita Contini ed un raccattapalle sono rimasti coinvolti nell’esplosione di un petardo. A lanciarlo è stato uno dei tanti tifosi del Lecce – circa 1.300 – accorsi in Veneto per festeggiare la promozione (al momento sfumata) in Serie A. Come riportato dall’ANSA, la Questura di Vicenza ha spiegato di essere già al lavoro per individuare il responsabile del gesto. Nelle prossime ore verranno infatti analizzate le immagini registrate dalla sala operativa del Gos. Non appena verrà identificato l’autore dell’atto, la Digos di Vicenza riferirà il nome ai colleghi pugliesi.