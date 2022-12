Serie B, Genoa: cinque anni di daspo per dei tifosi dopo i comportamenti violenti contro la Ternana

Il questore della provincia di Terni ha emesso nelle scorse ore dei provvedimenti nei confronti di nove tifosi del Genoa, che due mesi fa, in occasione della sfida contro la Ternana, si sono resi protagonisti di atti violenti e pericolosi, dal porto abusivo di oggetti atti ad offendere all’accensione di fumogeni e petardi. Daspo di cinque anni per gli imputati, che sono già stati notificati del provvedimento e che resteranno lontani dagli stadi per diverso tempo.