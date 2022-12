Serie B, Genoa: Blessin verrà esonerato, Gilardino allenatore ad interim

Dopo settimane in bilico pare sia arrivata al capolinea l’avventura di Alexander Blessin alla guida del Genoa. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve. Il tecnico tedesco quest’oggi non dirigerà l’allenamento in programma e verrà esonerato dalla società. Nel prossimo turno infrasettimanale, in cui i rossoblù sfideranno il Sudtirol, la formazione avrà in panchina Alberto Gilardo, tecnico della Primavera. La proprietà sonda vari nomi per il prossimo allenatore della Prima Squadra: Al momento la rosa dei candidati è ridotta a tre nomi: Semplici, Bjelica e Claudio Ranieri.